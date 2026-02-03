Фото: поліція

Пʼятеро людей постраждали внаслідок масованої атаки на Київ у вівторок, 3 лютого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"З пошкодженого будинку у Дніпровському районі лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку", – йдеться у повідомленні.

На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин РФ.

Нагадаємо, вночі 3 лютого росіяни атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.