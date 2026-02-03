На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури
У вівторок, 3 лютого, Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури
Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.
"Відбувається гасіння пожеж", – зазначається у повідомленні.
Інформації про постраждалих немає.
Внаслідок атаки знеструмлені 50 населених пунктів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Усі служби працюють на місцях.
Нагадаємо, вночі 3 лютого росіяни атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. Постраждали три людини.
