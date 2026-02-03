00:55  03 лютого
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
02:55  03 лютого
"До дітей готовий": кухар Євген Клопотенко розповів, які в нього плани після одруження
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
03 лютого 2026, 08:48

Масована ракетно-дронова атака по Одещині: понад 50 тисяч людей залишились без світла

03 лютого 2026, 08:48
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В ніч на 3 лютого ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по Одещині. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням.

Пошкоджени три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Як зазначив посадовець, критична інфраструктура працює на генераторах.

Нагадаємо, вночі 3 лютого російські війська завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК. Суттєво постраждало обладнання.

Одеська область війна обстріли ракетний удар безпілотники
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
03 лютого 2026, 09:30
Ворожа атака на Київ: відомо про п'ятьох постраждалих
03 лютого 2026, 09:20
На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджені будинки, постраждав чоловік
03 лютого 2026, 09:08
Після нічної атаки понад тисячу будинків у Києві залишилися без тепла
03 лютого 2026, 08:55
Викрали генератор та здали в ломбард: у Хмельницькому оголосили підозру двом чоловікам
03 лютого 2026, 08:44
РФ знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК: що відомо
03 лютого 2026, 08:34
На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури
03 лютого 2026, 08:26
На Київщині ексначальник ТЦК незаконно вилучав авто у підприємців
03 лютого 2026, 08:22
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
03 лютого 2026, 08:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Ігор Луценко
