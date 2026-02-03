Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 3 лютого ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по Одещині. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням.

Пошкоджени три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Як зазначив посадовець, критична інфраструктура працює на генераторах.

Нагадаємо, вночі 3 лютого російські війська завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК. Суттєво постраждало обладнання.