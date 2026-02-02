15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
11:20  02 лютого
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
02 лютого 2026, 12:55

На Буковині 19-річний хлопець оформлював кредити на інших людей

02 лютого 2026, 12:55
Фото: Нацполіція
На Буковині викрили 19-річного хлопця. Він зламав банківські сервіси жінки, оформив на неї кредити та вкрав гроші

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, хлопець незаконно отримав доступ до мобільного телефону та банківських сервісів жінки. Згодом він змінив паролі в банківських застосунках та оформив на неї кредити. Отримані гроші він перерахував собі. Сума збитків понад 11 тисяч гривень.

"Слідчі Чернівецького РУП повідомили буковинцю про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 та 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів". Вони телефонували людям вводили в оману та отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього банківські картки людей вони "прив'язували" до мобільних телефонів, якими користувались самі.

