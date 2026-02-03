На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджені будинки

Фото: поліція

Вночі 3 лютого російська армія вчергове завдала ворожих ударів по Київській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В Обухівському районі пошкоджені два приватних будинки, автомобіль та господарча будівля. Травм зазнав 41-річний чоловік.

Правоохоронці документують наслідки атаки росіян, також на місцях працюють медики та рятувальники.

Нагадаємо, вночі 3 лютого росіяни атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. Постраждали три людини.