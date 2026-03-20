На Дніпропетровщині суддю викрили на хабарі за закриття справи

НАБУ і САП направили до суду справу колишнього судді Покровського районного суду Дніпропетровської області. Відомо, що йдеться про хабарництво

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як з'ясували правоохоронці, суддя взяв хабар у розмірі 700 доларів. За ці гроші очікувалось, що він закриє адміністративне провадження. Йшлось про людину, яка сідала за кермо авто у п'яному стані.

У 2025 році суддя отримав підозру. Тепер він постане перед судом.

