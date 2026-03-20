На Дніпропетровщині суддю викрили на хабарі за закриття справи
НАБУ і САП направили до суду справу колишнього судді Покровського районного суду Дніпропетровської області. Відомо, що йдеться про хабарництво
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, суддя взяв хабар у розмірі 700 доларів. За ці гроші очікувалось, що він закриє адміністративне провадження. Йшлось про людину, яка сідала за кермо авто у п'яному стані.
У 2025 році суддя отримав підозру. Тепер він постане перед судом.
Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США.
