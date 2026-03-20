Росіяни нанесли авіаудар по Слов’янську
У п’ятницю, 20 березня, ворог знову наніс авіаудар по Слов'янську
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Слов’янську міську військову адміністрацію.
Як зазначається, атака була здійснена із використанням трьох ФАБ-250.
"Пошкоджено коворкінг-центр, який був однією з візитівок Словʼянська, кафе, багатоповерхові будинки", – йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Як повідомлялось, у Слов'янську розпочалась примусова евакуація дітей. Відповідний наказ підписала місцева влада.
