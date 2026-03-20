20 березня 2026, 21:57

У Києві працівники ТЦК побили ветерана та колишнього політв'язня

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Депутат Володимир Ар’єв заявив про побиття колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха. Водночас у Київському міському ТЦК та СП повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

У відомстві кажуть, що Балух був доставлений до районного ТЦК як порушник військового обліку.

"Права для відстрочки він не мав, не був заброньований та підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Громадянина було направлено для проходження ВЛК. Сприяння з боку військовозобов’язаного процесу проходження ВЛК і уточнення даних не було, що збільшувало його час перебування в ТЦК та СП. В подальшому проходження ним військово- лікарської комісії було призупинено… з невідомих причин він не оформив у встановленому законом порядку відстрочку", – йдеться у повідомленні.

Володимиру Балуху вручили повістку зі "вказаним терміном усунути порушення щодо своїх військово-облікових даних, після чого він вийшов з будівлі ТЦК та СП".

Водночас політик Володимир Ар’єв написав, що Балуха "били по голові в приміщенні ТЦК", а "потім всю ніч тримали в наручниках".

Як повідомлялось, у Києві під час "мобілізації" чоловіка поліцейські запшикали перехожого перцевим балончиком. Інцидент стався декілька днів тому.

20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
