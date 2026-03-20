У Києві працівники ТЦК побили ветерана та колишнього політв'язня

Депутат Володимир Ар’єв заявив про побиття колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха. Водночас у Київському міському ТЦК та СП повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

У відомстві кажуть, що Балух був доставлений до районного ТЦК як порушник військового обліку.

"Права для відстрочки він не мав, не був заброньований та підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Громадянина було направлено для проходження ВЛК. Сприяння з боку військовозобов’язаного процесу проходження ВЛК і уточнення даних не було, що збільшувало його час перебування в ТЦК та СП. В подальшому проходження ним військово- лікарської комісії було призупинено… з невідомих причин він не оформив у встановленому законом порядку відстрочку", – йдеться у повідомленні.

Володимиру Балуху вручили повістку зі "вказаним терміном усунути порушення щодо своїх військово-облікових даних, після чого він вийшов з будівлі ТЦК та СП".

Водночас політик Володимир Ар’єв написав, що Балуха "били по голові в приміщенні ТЦК", а "потім всю ніч тримали в наручниках".

