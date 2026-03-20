У Дніпрі чоловік жив під іншим іменем

У Дніпрі викрили 47-річного чоловіка. Виявилось, що він не той, за кого себе видає

Як з'ясували правоохоронці, чоловік знайшов на зупинці громадського транспорту паспорт. Тоді він вирішив не повертати чужий документ, а використати його.

У березні цього року під час перевірки документів він показав правоохоронцям цей паспорт. Експертиза підтвердила, що бланк документа є справжнім, однак замінено фото.

Тепер чоловіку повідомили про підозру. Найближчим часом він постане перед судом.

