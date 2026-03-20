UA | RU
UA | RU
20 березня 2026, 20:35

У Дії тимчасово не працюватиме частина послуг

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Частину сервісів тимчасово призупинять через планові технічні роботи в державних реєстрах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку Дії у соцмережі Facebook.

Отже, через регламентні роботи в реєстрі "Оберіг" до 9:00 21 березня не працюватиме комплекс послуг, пов'язаних із бронюванням та військовим обліком:

  • відображення військово-облікового документа;
  • бронювання працівників та перевірка відомостей про них;
  • продовження або анулювання чинного бронювання.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року на порталі Дія українцям були доступні понад 160 різних послуг. Цьогоріч планується запуск нових сервісів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дия послуги сервіс технології
