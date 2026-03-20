У Дії тимчасово не працюватиме частина послуг

Частину сервісів тимчасово призупинять через планові технічні роботи в державних реєстрах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку Дії у соцмережі Facebook.

Отже, через регламентні роботи в реєстрі "Оберіг" до 9:00 21 березня не працюватиме комплекс послуг, пов'язаних із бронюванням та військовим обліком:

відображення військово-облікового документа;

бронювання працівників та перевірка відомостей про них;

продовження або анулювання чинного бронювання.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року на порталі Дія українцям були доступні понад 160 різних послуг. Цьогоріч планується запуск нових сервісів.