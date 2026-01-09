Фото: ОГП

Двом мешканцям Дніпра оголосили підозру у вимаганні 35 тисяч доларів неіснуючого боргу

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Під час відпочинку в одному з ресторанів міста між двома компаніями виник конфлікт. Двоє чоловіків, які називали себе "кримінальними авторитетами" та заявляли, що "мають вплив у місті", почали вимагати від потерпілого за його "неправильну поведінку" неіснуючий борг – 35 тисяч доларів.

Аби отримати кошти, фігуранти погрожували фізичною розправою потерпілому та членам його родини. Чоловік звернувся до правоохоронців та надалі діяв під їхнім контролем.

Зловмисників затримали під час отримання першої частини коштів – 10 тисяч доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, носії інформації та гроші.

Фігурантів взяли під варту без права внесення застави.

