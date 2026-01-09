11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
09 січня 2026, 10:53

У Дніпрі затримали "кримінальних авторитетів" за вимагання $35 тисяч неіснуючого боргу

09 січня 2026, 10:53
Фото: ОГП
Двом мешканцям Дніпра оголосили підозру у вимаганні 35 тисяч доларів неіснуючого боргу

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Під час відпочинку в одному з ресторанів міста між двома компаніями виник конфлікт. Двоє чоловіків, які називали себе "кримінальними авторитетами" та заявляли, що "мають вплив у місті", почали вимагати від потерпілого за його "неправильну поведінку" неіснуючий борг – 35 тисяч доларів.

Аби отримати кошти, фігуранти погрожували фізичною розправою потерпілому та членам його родини. Чоловік звернувся до правоохоронців та надалі діяв під їхнім контролем.

Зловмисників затримали під час отримання першої частини коштів – 10 тисяч доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, носії інформації та гроші.

Фігурантів взяли під варту без права внесення застави.

У Дніпрі затримали двох рекетирів за вимагання $35 тисяч неіснуючого боргу

Нагадаємо, у Києві затримали посадовця та його спільницю, які вимагали від підприємця 3000 доларів. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

