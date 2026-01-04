Фото: Патрульна поліція Волинської області

Правоохоронці на Волині попереджають про нові спроби втягнення підлітків у протиправні дії через соцмережі та месенджери

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області, передає RegioNews.

У Луцьку правоохоронці зафіксували спробу вербування неповнолітнього через соціальні мережі. За інформацією патрульної поліції Волинської області, учень 8-го класу отримав повідомлення від невідомої особи з пропозицією так званої роботи, пов’язаної з автомобілями. Під час подальшого листування стало зрозуміло, що йдеться про пошук та підпал транспортних засобів.

Школяр не продовжив спілкування і звернувся до інспектора служби освітньої безпеки у своєму навчальному закладі. Отриману інформацію одразу передали до відповідних спеціальних служб. Це дозволило оперативно відреагувати на спробу втягнення підлітка у протиправну діяльність та зафіксувати факт можливого впливу з боку представників рф.

У поліції зазначають, що подібні спроби вербування підлітків дедалі частіше відбуваються саме через месенджери та соціальні платформи. Невідомі особи маскують злочинні завдання під легальний підробіток і намагаються використати вік та довіру дітей. Правоохоронці наголошують, що будь-які пропозиції, пов’язані з пошкодженням майна або іншими незаконними діями, становлять серйозну небезпеку.

Батькам і педагогам радять регулярно спілкуватися з дітьми про ризики онлайн-спілкування та пояснювати правові наслідки таких дій. У разі отримання підозрілих повідомлень рекомендують зберігати докази та звертатися до кіберполіції, правоохоронних органів або через спеціальні канали СБУ. Правоохоронці підкреслюють, що своєчасне повідомлення допомагає запобігти злочинам і захистити неповнолітніх.

