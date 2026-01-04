13:05  04 січня
Сергій Дейнеко призначений радником МВС і продовжує службу в Держприкордонслужбі
14:30  04 січня
У Кривому Розі біля гаражів у шафі знайшли рештки 34-річної жінки, яка зникла ще в листопаді
14:08  04 січня
У Луцьку росіяни намагалися завербувати учня 8 класу – запропонували підпал авто
UA | RU
UA | RU
04 січня 2026, 14:08

У Луцьку росіяни намагалися завербувати учня 8 класу – запропонували підпал авто

04 січня 2026, 14:08
Читайте также на русском языке
Фото: Патрульна поліція Волинської області
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці на Волині попереджають про нові спроби втягнення підлітків у протиправні дії через соцмережі та месенджери

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області, передає RegioNews.

У Луцьку правоохоронці зафіксували спробу вербування неповнолітнього через соціальні мережі. За інформацією патрульної поліції Волинської області, учень 8-го класу отримав повідомлення від невідомої особи з пропозицією так званої роботи, пов’язаної з автомобілями. Під час подальшого листування стало зрозуміло, що йдеться про пошук та підпал транспортних засобів.

Школяр не продовжив спілкування і звернувся до інспектора служби освітньої безпеки у своєму навчальному закладі. Отриману інформацію одразу передали до відповідних спеціальних служб. Це дозволило оперативно відреагувати на спробу втягнення підлітка у протиправну діяльність та зафіксувати факт можливого впливу з боку представників рф.

У поліції зазначають, що подібні спроби вербування підлітків дедалі частіше відбуваються саме через месенджери та соціальні платформи. Невідомі особи маскують злочинні завдання під легальний підробіток і намагаються використати вік та довіру дітей. Правоохоронці наголошують, що будь-які пропозиції, пов’язані з пошкодженням майна або іншими незаконними діями, становлять серйозну небезпеку.

Батькам і педагогам радять регулярно спілкуватися з дітьми про ризики онлайн-спілкування та пояснювати правові наслідки таких дій. У разі отримання підозрілих повідомлень рекомендують зберігати докази та звертатися до кіберполіції, правоохоронних органів або через спеціальні канали СБУ. Правоохоронці підкреслюють, що своєчасне повідомлення допомагає запобігти злочинам і захистити неповнолітніх.

Раніше повідомлялося, правоохоронці затримали "на гарячому" мешканку Дніпропетровської області під час супроводу двох жінок з Донеччини до автобуса міжнародного сполучення, які мали бути вивезені до Польщі для сексуальної експлуатації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал підлітки Луцьк соцмережі вербування кіберполіція неповнолітній палії автомобіль
У Києві підірвали позашляховик військового: інцидент кваліфіковано як теракт
04 січня 2026, 13:30
У житловому районі Києва пролунав вибух автомобіля: є травмовані
04 січня 2026, 11:02
Нова шахрайська схема: українцям надходять фейкові SMS від "пошти" з фішинговими посиланнями
03 січня 2026, 18:12
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Внаслідок ворожих ударів по Донеччині 1 людина загинула та один отримав поранення
04 січня 2026, 16:00
Володимир Зеленський разом з Ігорем Клименко визначили нового голову ДПСУ: кого обрали
04 січня 2026, 15:21
У Запоріжжі ворожий безпілотник вдарив по цивільній вантажівці
04 січня 2026, 15:05
У Кривому Розі біля гаражів у шафі знайшли рештки 34-річної жінки, яка зникла ще в листопаді
04 січня 2026, 14:30
У Києві підірвали позашляховик військового: інцидент кваліфіковано як теракт
04 січня 2026, 13:30
Сергій Дейнеко призначений радником МВС і продовжує службу в Держприкордонслужбі
04 січня 2026, 13:05
Родинське під контролем українських військ: ворог зазнає значних втрат – "Азов"
04 січня 2026, 12:29
На Харківщині за останню добу внаслідок обстрілів постраждали 32 людини, 4 загиблі
04 січня 2026, 12:00
В Україні масово відраховують студентів за пропуск навіть 1–2 пар
04 січня 2026, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »