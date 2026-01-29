На Одещині чоловік побив палицею безпритульного пса

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Кілька днів тому про цю подію правоохоронцям повідомила зооволонтерка. Вона надала відео, на якому місцевий житель Болграда бив палицею безпритульного собаку та жбурляв у нього камінням. З ним йшла його знайома, яка теж кинула камінь у тварину.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Виявилось, що раніше цей чоловік уже потрапляв у поле зору поліції через прояви насильства до своєї матері. Згідно з результатом судово-ветеринарної експертизи, собаці були спричинені тілесні ушкодження у вигляді набряку в ділянці попереку. Тварина перебуває у зооволонтерів.

"Наразі на підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури повідомили 35-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – у жорстокому поводженні з твариною. Зауважимо: її санкція передбачає покарання до трьох років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь та знімав це на відео. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення. Собак у власника вилучили та передали зоозахисникам.