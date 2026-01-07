У Києві чоловік погрожував людям в супермаркеті зброєю

Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який погрожував людям у супермаркеті. Відомо, що при собі він мав пістолет

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Це сталось в одному з супермаркетів у Подільському районі столиці. Чоловік був у п'яному стані. Він дістав пістолет та почав погрожувати відвідувачам та працівниками магазину, після чого покинув заклад. Правоохоронці оперативно знайшли його та затримали.

У 46-річного чоловіка знайшли стартовий пістолет та повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

