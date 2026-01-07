10:30  07 січня
Писав у Telegram про ЗСУ: жителя Бахмута засудили за "спілкування" в соцмережі
10:46  07 січня
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: є загиблий
11:18  07 січня
На Буковині під колесами легковика загинула 38-річна жінка
UA | RU
UA | RU
07 січня 2026, 12:00

У Києві чоловік погрожував людям в супермаркеті зброєю

07 січня 2026, 12:00
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві затримали чоловіка, який погрожував людям у супермаркеті. Відомо, що при собі він мав пістолет

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Це сталось в одному з супермаркетів у Подільському районі столиці. Чоловік був у п'яному стані. Він дістав пістолет та почав погрожувати відвідувачам та працівниками магазину, після чого покинув заклад. Правоохоронці оперативно знайшли його та затримали.

У 46-річного чоловіка знайшли стартовий пістолет та повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали двох чоловіків, які вчинили збройний розбійний напад на ветерана війни. Зловмисники проникли на подвір’я його будинку, напали на чоловіка, завдали йому тілесних ушкоджень, відібрали зареєстрований карабін та відкрили стрілянину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погроза зброя Київ
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
"Родинний бізнес": у Києві батько та донька крали чужі квартири
07 січня 2026, 14:30
У Харкові викрили розкрадання коштів на теплопунктах, які не існували
07 січня 2026, 14:00
На Вінниччині чоловік намагався пронести через кордон цигарки під термобілизною
07 січня 2026, 13:50
Брав гроші за розмитнення: на Львівщині митника затримали на хабарництві
07 січня 2026, 13:35
16-річна дівчина коригувала удари росіян по Кропивницькій ТЕЦ: їй загрожує довічне
07 січня 2026, 13:30
На Тернопільщині в ДТП травмувалися жінка з двома дітьми
07 січня 2026, 13:17
Нічна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
07 січня 2026, 13:08
Налякав кримінальним провадженням: у Києві шахрай виманив у начальника ТЦК десятки тисяч доларів
07 січня 2026, 13:00
У центрі Харкова загорівся бізнес-центр
07 січня 2026, 12:55
Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: в МВА показали наслідки
07 січня 2026, 12:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »