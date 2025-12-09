08:50  09 грудня
09 грудня 2025, 09:57

На Хмельниччині чоловік систематично ґвалтував падчерку: отримав довічне ув'язнення

09 грудня 2025, 09:57
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Хмельниччині суд призначив довічне позбавлення волі жителю Шепетівського району, який неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо малолітньої падчерки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні та вересні 2022 року засуджений ґвалтував дівчинку, коли вона спала, у присутності іншої своєї малолітньої дитини.

У грудні того ж року, намагаючись подолати супротив, він приклав до обличчя дівчинки ганчірку з різким запахом, від чого вона втратила свідомість, після чого знову зґвалтував її.

Під час обшуку за місцем проживання засудженого вилучено значну кількість боєприпасів та вибухових речовин, які він незаконно зберігав.

У суді чоловік своєї вини не визнав і намагався уникнути відповідальності, у тому числі через неправдиві показання близьких знайомих.

Проте прокуратура спростувала такі твердження та довела вину повністю.

Публічне обвинувачення підтримував керівник Хмельницької обласної прокуратури, який наполіг на найсуворішому покаранні.

Суд визнав чоловіка винним за статтями про зґвалтування малолітньої дитини, вчинене повторно та у сімейних відносинах (ч. 4, 6 ст. 152 КК України), а також за незаконне зберігання боєприпасів і вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України).

Остаточне покарання – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

