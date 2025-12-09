08:50  09 декабря
09 декабря 2025, 09:57

На Хмельнитчине мужчина систематически насиловал падчерицу: получил пожизненное заключение

09 декабря 2025, 09:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Хмельницкой области суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Шепетовского района, который неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении малолетней падчерицы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Досудебным расследованием установлено, что в июне и сентябре 2022 года осужденный насиловал девочку, когда она спала, в присутствии другого своего малолетнего ребенка.

В декабре того же года, пытаясь преодолеть сопротивление, он приложил к лицу девочки тряпку с резким запахом, от чего она упала в обморок, после чего снова изнасиловал ее.

Во время обыска по месту жительства осужденного изъято значительное количество незаконно хранившихся боеприпасов и взрывчатых веществ.

В суде мужчина своей вины не признал и пытался избежать ответственности, в том числе из-за ложных показаний близких знакомых.

Однако прокуратура опровергла такие утверждения и доказала вину полностью.

Публичное обвинение поддерживал руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, который настоял на строжайшем наказании.

Суд признал мужчину виновным по статьям об изнасиловании малолетнего ребенка, совершенном повторно и в семейных отношениях (ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины), а также за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Окончательное наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки . Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

