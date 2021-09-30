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30 вересня 2021, 11:36 671

На Хмельниччині директора школи судитимуть через булінг

30 вересня 2021, 11:36 671
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Фото: з відкритих джерел
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На Кам'янеччині поліцейські склали адмінпротокол на директора школи за неповідомлення про випадок булінгу школяра

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

У серпні цього року суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра за те, що останній вчиняв систематичне цькування свого однокласника.

Матір хлопчика, який зазнав булінгу, неодноразово зверталась до директора школи з проханням вжити заходів, проте, результату так і не було. Після цього жінка звернулась із письмовою заявою до поліції.

Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього.

Свою провину він визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що дану посаду на наступний навчальний рік займати не буде і рішення стосовно проблемних ситуацій у школі прийматиме вже новий директор", - йдеться у повідомленні.

Одразу ж після прийняття рішення судом щодо підтвердження факту булінгу в школі, стосовно директора були оформлені адмінматеріали та направлені на розгляд суду.

Нагадаємо, що у травні на Львівщині суд покарав директора ліцею через цькування учнів.

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