На Хмельниччині директора школи судитимуть через булінг
На Кам'янеччині поліцейські склали адмінпротокол на директора школи за неповідомлення про випадок булінгу школяра
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.
У серпні цього року суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра за те, що останній вчиняв систематичне цькування свого однокласника.
Матір хлопчика, який зазнав булінгу, неодноразово зверталась до директора школи з проханням вжити заходів, проте, результату так і не було. Після цього жінка звернулась із письмовою заявою до поліції.
Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього.
Свою провину він визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що дану посаду на наступний навчальний рік займати не буде і рішення стосовно проблемних ситуацій у школі прийматиме вже новий директор", - йдеться у повідомленні.
Одразу ж після прийняття рішення судом щодо підтвердження факту булінгу в школі, стосовно директора були оформлені адмінматеріали та направлені на розгляд суду.
Нагадаємо, що у травні на Львівщині суд покарав директора ліцею через цькування учнів.