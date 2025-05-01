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01 мая 2025, 02:00

На Хмельнитчине женщина морила голодом 6-месячного младенца

01 мая 2025, 02:00
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Иллюстративное фото
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В Хмельницкой области предстанет перед судом женщина, морившая голодом собственного ребенка. Мальчику всего шесть месяцев

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летней жительницы Деражнянского общества. Летом 2024 года она родила сына, однако не ухаживала за ним как положено.

В результате недостаточного питания 6-месячный младенец оказался в реанимации. Тогда мальчик весил в 2,5 раза меньше нормы.

При этом правоохранители выяснили, что у женщины была реальная возможность обеспечивать сбалансированное полноценное питание ребенка, на котором ей неоднократно отмечали врачи. В частности, она получала соцпомощь, но деньги тратила на собственные нужды. К тому же она получала гуманитарную помощь, в которую входили также детские смеси для кормления.

Сейчас ребенок находится в медицинском заведении. Горе-матери грозит до пяти лет лишения свободы. У нее также могут отнять родительские права.

Напомним, ранее на Полтавщине родители избили двухмесячного младенца и оставили в дачном доме. Правоохранители обнаружили ребенка с травмами средней тяжести. Младенца госпитализировали в реанимацию.

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