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20 лютого 2025, 19:57

Бізнес на кістках: на Хмельниччині викрили на хабарях заступника директора філії держпідприємства з утилізації відходів

20 лютого 2025, 19:57
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили посадовця, який вимагав та отримував з підприємців гроші за фіктивні довідки про утилізацію відходів. Насправді ж ці відходи не утилізували, а просто заковували в землю

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, посадовець налагодив схему фіктивної утилізації відходів та видачу підроблених підтверджуючих документів. Щомісячно фіктивно утилізовували від 40 до 50 тонн відходів.

Відомо, що підозрюваний систематично вимагав та отримував від підприємців гроші за укладання фіктивних договорів та видачу довідок про утилізацію відходів. Вартість "послуги" становив від 7 до 30 тисяч гривень.

Насправді ж підприємці захоронювали відходи неподалік своїх виробничих потужностей. Саме держпідприємство теж не утилізувало відходи: вони просто прикопували їх на прилеглій ділянці. Це створювало значну екологічну та епізоотичну небезпеку.

"Наразі поліцейські продовжують розслідування та працюють над встановленням усіх фігурантів злочинної схеми", - повідомили правоохоронці.

Також повідомлялося, що на Одещині викрили розкрадання бюджетних коштів на ремонті в лікарні. Підозру отримав підрядник, який завищив вартість робіт. Відомо, що гроші виділялися на ремонт приміщень міської лікарні для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу СОVID-19 у Київському районі Одеси. Проте в результаті підрядник незаконно отримав майже мільйон гривень бюджетних коштів.

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