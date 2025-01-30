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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Шахрай надав до однієї із благодійних організацій Нетішина фальшиві листи нібито від імені бойового підрозділу. На підставі цих документів чоловіку передали квадрокоптер Mavic 3T та дві акумуляторні батареї до нього. Лише після передачі обладнання виникли сумніви щодо достовірності документів.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік підробив документи, а також підписав акти приймання, щоб отримати дрон.

Під час обшуків у помешканні та автомобілях фігуранта вилучили докази, що підтверджують злочин.

Під час слідства шахрай визнав свою вину та повернув незаконно отриманий дрон бійцям бойового підрозділу.

Наразі матеріали скеровані на розгляд суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили групу шахраїв із Черкащини, які видавали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ.