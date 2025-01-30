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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мошенник предоставил в одну из благотворительных организаций Нетешина фальшивые письма якобы от имени боевого подразделения. На основании этих документов мужчине передали квадрокоптер Mavic 3T и две аккумуляторные батареи. Только после передачи оборудования возникли сомнения в достоверности документов.

Правоохранители выяснили, что мужчина подделал документы, а также подписал акты приемки, чтобы получить дрон.

Во время обысков в квартире и авто фигуранта изъяли доказательства, подтверждающие преступление.

В ходе следствия мошенник признал свою вину и вернул незаконно полученный дрон бойцам боевого подразделения.

Сейчас материалы направлены на рассмотрение суда.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили группу мошенников из Черкасской области, которые выдавали себя за военных и присвоили 2,5 млн грн донатов на ВСУ.