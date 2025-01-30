06:58  30 января
В Украину незаконно завезли Rolls-Royce в 1976 году выпуска
09:38  30 января
В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос
07:29  30 января
Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА
UA | RU
UA | RU
30 января 2025, 17:52

На Хмельнитчине делец подделал документы и завладел дроном стоимостью 200 тысяч гривен

30 января 2025, 17:52
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили расследование в отношении злоумышленника, обманом завладевшего беспилотником

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мошенник предоставил в одну из благотворительных организаций Нетешина фальшивые письма якобы от имени боевого подразделения. На основании этих документов мужчине передали квадрокоптер Mavic 3T и две аккумуляторные батареи. Только после передачи оборудования возникли сомнения в достоверности документов.

Правоохранители выяснили, что мужчина подделал документы, а также подписал акты приемки, чтобы получить дрон.

Во время обысков в квартире и авто фигуранта изъяли доказательства, подтверждающие преступление.

В ходе следствия мошенник признал свою вину и вернул незаконно полученный дрон бойцам боевого подразделения.

Сейчас материалы направлены на рассмотрение суда.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили группу мошенников из Черкасской области, которые выдавали себя за военных и присвоили 2,5 млн грн донатов на ВСУ.

суд Хмельницкая область мошенники дрон мошенничество беспилотники
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
Оккупанты атаковали Днепропетровщину: повреждены дома, предприятия, газопровод и ЛЭП
30 января 2025, 19:08
В Киеве горела газовая труба в многоэтажке
30 января 2025, 19:04
В Харьковской области мужчина избил пенсионерку и ограбил ее
30 января 2025, 18:58
Литва передала Украине ПЗРК для усиления ПВО
30 января 2025, 18:57
В центре Львова работники ТЦК задержали депутата горсовета
30 января 2025, 18:47
Удар по многоэтажке в Сумах: среди раненых 8-летняя девочка из-под завалов получили тело ее матери
30 января 2025, 18:42
На станции Крещатик мужчина наставил оружие на правоохранителей
30 января 2025, 18:31
Минобороны изменило порядок оформления УБД
30 января 2025, 18:29
В Черкасской области произошло массовое ДТП на трассе
30 января 2025, 18:24
В Ровенской области мужчина обменивался интимными фото с несовершеннолетней, а при встрече - касался ее
30 января 2025, 18:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Роман Истомин
Юрий Чевордов
Все блоги »