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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В марте этого года в Шепетовском районе мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летнего пришедшего в гости мальчика. Фигурант приказал ребенку никому не рассказывать о случившемся, а также дал игрушку. Вечером мальчик рассказал все матери.

Злоумышленнику назначили наказание в 6 лет тюрьмы.

Напомним, ранее прокуроры отстояли в Верховном Суде приговор для 81-летнего жителя Хмельнитчины, совершившего сексуальное насилие над 8-летней девочкой.