Пожар в бывшем музучилище в Хмельницком: полиция подозревает поджог

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У полиции есть подозреваемые в поджоге исторического здания в центре Хмельницкого – бывшего музучилища имени В.И. Зарембы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Правоохранители провели осмотр места происшествия с применением 3D сканера, позволяющего создать точную объемную модель здания. Также следователи изучают видео с камер наблюдения, расположенных недалеко от помещения. В целях установления точных причин возгорания назначен ряд специализированных экспертиз.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по ч. 2 статьи 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Отмечается, что у правоохранителей есть подозреваемые. Продолжается расследование.

Напомним, вечером 9 ноября на улице Проскуровской в Хмельницком вспыхнул пожар в двухэтажном здании бывшего музыкального колледжа. Пострадавших нет.