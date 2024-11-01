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01 листопада 2024, 02:00

На Хмельниччині грабіжник накинувся з ножем на 16-річну дівчину

01 листопада 2024, 02:00
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фото: Нацполіція
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Розбійний напад стався ввечері 27 жовтня по проспекту Грушевського у Кам’янці-Подільському. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Хмельницькій області, передає RegioNews.

За попередніми даними, близько 18:50 16-річна дівчина поверталася додому. Як тільки вона зайшла у двір, на неї накинувся невідомий чоловік. Нападник, погрожуючи ножем, вимагав віддати сумочку.

"Потерпіла змогла вирватися від розбійника та втекла. Вже вдома дівчина розповіла про подію матері й та звернулася до поліції", — йдеться в повідомленні.

За описом правоохоронці розшукали та затримали нападника. Зловмисником виявився раніше судимий 42-річний житель Львівщини. Під час скоєння злочину він був п'яний.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, що мешканець Харкова за один вечір намагався зґвалтувати двох жінок.

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