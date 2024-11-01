В Хмельницкой области грабитель набросился с ножом на 16-летнюю девушку

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Разбойное нападение произошло вечером 27 октября по проспекту Грушевского в Каменце-Подольском. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

По предварительным данным, около 18.50 16-летняя девушка возвращалась домой. Как только она вошла во двор, на нее набросился неизвестный мужчина. Нападавший, угрожая ножом, потребовал отдать сумочку.

"Потерпевшая смогла вырваться от разбойника и скрылась. Уже дома девушка рассказала о происшествии матери и обратилась в полицию", — говорится в сообщении.

По описанию правоохранители разыскали и задержали нападавшего. Злоумышленником оказался ранее судимый 42-летний житель Львовщины. Во время совершения преступления он был пьян.

Сейчас фигурант находится под стражей. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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