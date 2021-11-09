На Київщині зайнято понад 60% ліжок з киснем

Фото: Рixabay

В Київській області через коронавірус на стаціонарному лікуванні перебуває понад дві тисячі людей, загальна завантаженість ліжок становить 61,9%

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОДА.

"Ситуація у лікарнях складна. Багато пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Переважна більшість – це невакциновані люди. Лише 37% ліжок, підключених до кисню, лишаються вільними", – сказав Володін.

Він нагадав, що у Київській області працює 33 центри масової вакцинації проти коронавірусу, а також пункти вакцинації, де можна отримати щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, раніше влада столиці била на сполох через можливу нестачу кисню у київських COVID-лікарнях.