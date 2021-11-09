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09 листопада 2021, 16:46 4

На Київщині зайнято понад 60% ліжок з киснем

09 листопада 2021, 16:46 4
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Фото: Рixabay
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В Київській області через коронавірус на стаціонарному лікуванні перебуває понад дві тисячі людей, загальна завантаженість ліжок становить 61,9%

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОДА.

"Ситуація у лікарнях складна. Багато пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Переважна більшість – це невакциновані люди. Лише 37% ліжок, підключених до кисню, лишаються вільними", – сказав Володін.

Він нагадав, що у Київській області працює 33 центри масової вакцинації проти коронавірусу, а також пункти вакцинації, де можна отримати щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, раніше влада столиці била на сполох через можливу нестачу кисню у київських COVID-лікарнях.

коронавірус Київська область лікарня

 
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