На Київщині зайнято понад 60% ліжок з киснем
В Київській області через коронавірус на стаціонарному лікуванні перебуває понад дві тисячі людей, загальна завантаженість ліжок становить 61,9%
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОДА.
"Ситуація у лікарнях складна. Багато пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Переважна більшість – це невакциновані люди. Лише 37% ліжок, підключених до кисню, лишаються вільними", – сказав Володін.
Він нагадав, що у Київській області працює 33 центри масової вакцинації проти коронавірусу, а також пункти вакцинації, де можна отримати щеплення від COVID-19.
Нагадаємо, раніше влада столиці била на сполох через можливу нестачу кисню у київських COVID-лікарнях.
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