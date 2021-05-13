На Львівщині суд покарав директора ліцею через цькування учнів

Жінці виписали штраф у розмірі 1360 грн

Жінці виписали штраф у розмірі 1360 грн

Скріншот з відео

У Львівській області суд покарав директорку ліцею у Соснівці, яка критикувала школярів через одяг та їхню зовнішність.

Про це пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що Сокальський районний суд визнав винною у булінгу директорку ліцею Наталію Щербань. Її оштрафували на 1360 грн за цькування учнів.

Відомо, що раніше директорка висловила невдоволення тим, як одягаються старшокласники і пригрозила покарати їх. Деяким вона порадила зашити дірки на штанях, іншим заявила, що їхній одяг підходить для того, щоб їхати збирати полуницю, а в однієї з дівчаток запитала, чи не прикриває вона целюліт своєю довгою кофтою.

Нагадаємо, у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям через булінг.