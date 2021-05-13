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13 травня 2021, 17:27 154

На Львівщині суд покарав директора ліцею через цькування учнів

13 травня 2021, 17:27 154
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Жінці виписали штраф у розмірі 1360 грн
Жінці виписали штраф у розмірі 1360 грн
Скріншот з відео
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У Львівській області суд покарав директорку ліцею у Соснівці, яка критикувала школярів через одяг та їхню зовнішність. 

Про це пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що Сокальський районний суд визнав винною у булінгу директорку ліцею Наталію Щербань. Її оштрафували на 1360 грн за цькування учнів.

Відомо, що раніше директорка висловила невдоволення тим, як одягаються старшокласники і пригрозила покарати їх. Деяким вона порадила зашити дірки на штанях, іншим заявила, що їхній одяг підходить для того, щоб їхати збирати полуницю, а в однієї з дівчаток запитала, чи не прикриває вона целюліт своєю довгою кофтою.

Нагадаємо, у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям через булінг.

суд Україна школа Львівщина штраф

 
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