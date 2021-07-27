У Кривому Розі на будівництві розбився працівник
У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок падіння з висоти загинув будівельник
Як повідомляють в одному із місцевих телеграм-каналів, нещасний випадок стався в мікрорайоні "Східний-2", пише RegioNews.
Будівельний альпініст, виконуючи висотні роботи, зірвався з висоти 14 поверху і впав на землю.
За попередньою інформацією, у будівельника не витримав один зі страхувальних тросів.
За попередньою інформацією загиблому було близько 30 років.
Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині школяр розбився на мотоциклі.
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