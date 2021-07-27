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27 липня 2021, 14:08 658

У Кривому Розі на будівництві розбився працівник

27 липня 2021, 14:08 658
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Рixabay
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У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок падіння з висоти загинув будівельник

Як повідомляють в одному із місцевих телеграм-каналів, нещасний випадок стався в мікрорайоні "Східний-2", пише RegioNews.

Будівельний альпініст, виконуючи висотні роботи, зірвався з висоти 14 поверху і впав на землю.

За попередньою інформацією, у будівельника не витримав один зі страхувальних тросів.

За попередньою інформацією загиблому було близько 30 років.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині школяр розбився на мотоциклі.

Україна загиблі смерті Дніпро Кривий Ріг

 
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