На Хмельниччині люди застрягли посеред річки на гідроскутері

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У Хмельницькій області врятували двох дорослих та двох дітей, які застрягли посеред річки на гідроскутері

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Подія сталася 25 липня близько 17:30. Під час патрулювання на моторному човні рятувальники помітили, що в акваторії річки Смотрич поблизу села Устя дрейфує гідроскутер з людьми, які кличуть по допомогу.

Як з’ясувалося, плавзасіб із чотирма людьми, двоє з яких — діти, вийшов з ладу. Рятувальники доправили їх до берега. Постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині втопилася дитина.