08:56  26 липня
В Україні за добу зафіксували понад 200 нових хворих COVID-19
10:01  26 липня
За добу в Україні від COVID вакцинували майже 50 тисяч осіб
08:11  26 липня
На Донбасі поранено двох військових: вони у середньому стані тяжкості
UA | RU
UA | RU
26 липня 2021, 10:59 175

На Хмельниччині люди застрягли посеред річки на гідроскутері

26 липня 2021, 10:59 175
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Хмельницькій області врятували двох дорослих та двох дітей, які застрягли посеред річки на гідроскутері

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Подія сталася 25 липня близько 17:30. Під час патрулювання на моторному човні рятувальники помітили, що в акваторії річки Смотрич поблизу села Устя дрейфує гідроскутер з людьми, які кличуть по допомогу.

Як з’ясувалося, плавзасіб із чотирма людьми, двоє з яких — діти, вийшов з ладу. Рятувальники доправили їх до берега. Постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині втопилася дитина.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram