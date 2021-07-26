На Хмельниччині люди застрягли посеред річки на гідроскутері
У Хмельницькій області врятували двох дорослих та двох дітей, які застрягли посеред річки на гідроскутері
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Подія сталася 25 липня близько 17:30. Під час патрулювання на моторному човні рятувальники помітили, що в акваторії річки Смотрич поблизу села Устя дрейфує гідроскутер з людьми, які кличуть по допомогу.
Як з’ясувалося, плавзасіб із чотирма людьми, двоє з яких — діти, вийшов з ладу. Рятувальники доправили їх до берега. Постраждалих немає.
Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині втопилася дитина.
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