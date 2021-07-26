На Хмельнитчине люди застряли посреди реки на гидроскутере

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В Хмельницкой области спасли двух взрослых и двух детей, которые застряли посреди реки на гидроскутере

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Событие произошло 25 июля около 17:30. Во время патрулирования на моторной лодке спасатели заметили, что в акватории реки Смотрич вблизи села Устье дрейфует гидроскутер с людьми, которые зовут на помощь.

Как выяснилось, плавсредство с четырьмя людьми, двое из которых - дети, вышло из строя. Спасатели доставили их до берега. Пострадавших нет.

Напомним, недавно на Хмельнитчине утонул ребенок.