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26 июля 2021, 10:59 159

На Хмельнитчине люди застряли посреди реки на гидроскутере

26 июля 2021, 10:59 159
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Фото из открытых источников
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В Хмельницкой области спасли двух взрослых и двух детей, которые застряли посреди реки на гидроскутере

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Событие произошло 25 июля около 17:30. Во время патрулирования на моторной лодке спасатели заметили, что в акватории реки Смотрич вблизи села Устье дрейфует гидроскутер с людьми, которые зовут на помощь.

Как выяснилось, плавсредство с четырьмя людьми, двое из которых - дети, вышло из строя. Спасатели доставили их до берега. Пострадавших нет.

Напомним, недавно на Хмельнитчине утонул ребенок.

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