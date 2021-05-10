На Дніпропетровщині палає величезне сміттєзвалище - ДСНС

Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів сміття

Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів сміття

Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області поблизу селища Богуслав сталася пожежа на території Павлоградського полігону твердих побутових відходів.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогонь охопив сміття на площі 500 м.кв. Триває ліквідація пожежі", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено шість осіб особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління. Також залучено техніку Комунального підприємства "Затишне місто". Як зазначили у рятувальній службі, пожежу локалізовано о 09:36, однак її ліквідація ще триває.

Раніше повідомлялось, що у Верховині Івано-Франківської області горів розважальний комплекс, який минулого тижня під час відпочинку в Карпатах відвідав президент України Володимир Зеленський.