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10 травня 2021, 12:42 490

На Дніпропетровщині палає величезне сміттєзвалище - ДСНС

10 травня 2021, 12:42 490
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Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів сміття 
Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів сміття 
Фото: ДСНС
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У Дніпропетровській області поблизу селища Богуслав сталася пожежа на території Павлоградського полігону твердих побутових відходів. 

Як передає RegioNews, про це повідомили у ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогонь охопив сміття на площі 500 м.кв. Триває ліквідація пожежі", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено шість осіб особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління. Також залучено техніку Комунального підприємства "Затишне місто". Як зазначили у рятувальній службі, пожежу локалізовано о 09:36, однак її ліквідація ще триває.

Раніше повідомлялось, що у Верховині Івано-Франківської області горів розважальний комплекс, який минулого тижня під час відпочинку в Карпатах відвідав президент України Володимир Зеленський.

пожежа рятувальники ДСНС сміття Дніпропетровська область

 
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