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30 апреля 2021, 16:58 174

В Хмельницкой области задержали педофила

30 апреля 2021, 16:58 174
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Мужчина развращал первоклассницу
Мужчина развращал первоклассницу
Фото из открытых источников
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На Хмельнитчине задержали мужчину, который развращал первоклассницу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

К правоохранителям обратился отец ребенка и сообщил, что мужчина в подъезде дома, где проживает семья, совершал развратные действия в отношении его 7-летней дочери. Злоумышленником оказался 35-летний житель Славуты.

Полиция открыла уголовное производство по статье "развращение несовершеннолетних". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, недавно на Сумщине задержали педофила, проявлявшего нездоровый интерес к девушкам-школьницам.

Украина криминал полиция Хмельницкая область правоохранители

 
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