В Хмельницкой области задержали педофила
Мужчина развращал первоклассницу
Мужчина развращал первоклассницу
На Хмельнитчине задержали мужчину, который развращал первоклассницу.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
К правоохранителям обратился отец ребенка и сообщил, что мужчина в подъезде дома, где проживает семья, совершал развратные действия в отношении его 7-летней дочери. Злоумышленником оказался 35-летний житель Славуты.
Полиция открыла уголовное производство по статье "развращение несовершеннолетних". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, недавно на Сумщине задержали педофила, проявлявшего нездоровый интерес к девушкам-школьницам.
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