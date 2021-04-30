В Хмельницкой области задержали педофила

Мужчина развращал первоклассницу

Мужчина развращал первоклассницу

Фото из открытых источников

На Хмельнитчине задержали мужчину, который развращал первоклассницу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

К правоохранителям обратился отец ребенка и сообщил, что мужчина в подъезде дома, где проживает семья, совершал развратные действия в отношении его 7-летней дочери. Злоумышленником оказался 35-летний житель Славуты.

Полиция открыла уголовное производство по статье "развращение несовершеннолетних". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, недавно на Сумщине задержали педофила, проявлявшего нездоровый интерес к девушкам-школьницам.