У Хмельницькій області викрили чиновників на махінації при закупівлі медобладнання

Посадовці завищили ціни під час закупівлі обладнання для сільських амбулаторій

Посадовці завищили ціни під час закупівлі обладнання для сільських амбулаторій

Фото: Нацполіція

У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох посадовців державного підприємства, які завищили ціни на 600 тисяч гривень під час закупівлі обладнання для сільських амбулаторій області.

Як передає RegioNews, про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

До організації злочинної схеми причетні голова та секретар тендерного комітету одного з державних підприємств області. Саме це підприємство проводило закупівлю обладнання - холодильників, для амбулаторій у сільській місцевості", - йдеться у повідомленні.

З метою особистого збагачення посадові особи допустили придбання техніки за завищеними цінами. Внаслідок таких дій посадових осіб було завдано збитків на суму майже 600 тис. грн, що підтверджується експертними висновками.

На підставі отриманих в процесі слідства доказів голові та секретарю тендерного комітету державного підприємства повідомлено про підозру ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Полтавщині викрили схему привласнення мільйонів бюджетних коштів на закупівлі медобладнання.