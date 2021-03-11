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11 марта 2021, 13:02 388

В Хмельницкой области разоблачили чиновников на махинации при закупках медоборудования

11 марта 2021, 13:02 388
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Чиновники завысили цены во время закупки оборудования для сельских амбулаторий
Чиновники завысили цены во время закупки оборудования для сельских амбулаторий
Фото: Нацполиция
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В Хмельницкой области правоохранители разоблачили двух должностных лиц государственного предприятия, которые завысили цены на 600 тысяч гривен во время закупки оборудования для сельских амбулаторий области.

Как передает RegioNews, об этом информирует Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

К организации преступной схемы причастны председатель и секретарь тендерного комитета одного из государственных предприятий области. Именно это предприятие проводило закупку оборудования - холодильников, для амбулаторий в сельской местности", - говорится в сообщении.

С целью личного обогащения должностные лица допустили приобретение техники по завышенным ценам. В результате таких действий был нанесен ущерб на сумму почти 600 тыс. грн, что подтверждается экспертными заключениями.

На основании полученных в ходе следствия доказательств председателю и секретарю тендерного комитета государственного предприятия сообщено о подозрении ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.

Напомним, на Полтавщине разоблачили схему присвоения миллионов бюджетных средств на закупки медоборудования.

медицина оборудование предприятие Хмельницкая область полиция

 
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