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12 лютого 2021, 12:29 358

У Хмельницькому вогнеборці пробирались через припарковані автівки до палаючої багатоповерхівки

12 лютого 2021, 12:29 358
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Причини та обставини події встановлюють фахівці
Причини та обставини події встановлюють фахівці
Фото: km.dsns.gov.ua
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У Хмельницькому на вулиці Залізняка сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки, на місце події прибули рятувальники, яким було складно доїхати через хаотично припарковані автомобілі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Гасіння ускладнювалось сильним задимленням, як у квартирі, так і на сходовій клітині під’їзду, також хаотично припарковані автомобілі мешканців будинку ускладнювали встановлення спецтехніки”, - повідомили рятувальники.

Завдяки діям рятувальників, пожежу вдалось ліквідувати у квартирі, не давши їй поширитися далі.

Загиблих та травмованих на пожежі не було. Причини та обставини події встановлюються.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині спалахнув пасажирський потяг.

пожежа рятувальники ДСНС Хмельницький квартира

 
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