У Хмельницькому вогнеборці пробирались через припарковані автівки до палаючої багатоповерхівки
Причини та обставини події встановлюють фахівці
Причини та обставини події встановлюють фахівці
У Хмельницькому на вулиці Залізняка сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки, на місце події прибули рятувальники, яким було складно доїхати через хаотично припарковані автомобілі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
Гасіння ускладнювалось сильним задимленням, як у квартирі, так і на сходовій клітині під’їзду, також хаотично припарковані автомобілі мешканців будинку ускладнювали встановлення спецтехніки”, - повідомили рятувальники.
Завдяки діям рятувальників, пожежу вдалось ліквідувати у квартирі, не давши їй поширитися далі.
Загиблих та травмованих на пожежі не було. Причини та обставини події встановлюються.
Раніше повідомлялось, що на Житомирщині спалахнув пасажирський потяг.
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