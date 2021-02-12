У Хмельницькому вогнеборці пробирались через припарковані автівки до палаючої багатоповерхівки

Причини та обставини події встановлюють фахівці

Причини та обставини події встановлюють фахівці

Фото: km.dsns.gov.ua

У Хмельницькому на вулиці Залізняка сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки, на місце події прибули рятувальники, яким було складно доїхати через хаотично припарковані автомобілі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Гасіння ускладнювалось сильним задимленням, як у квартирі, так і на сходовій клітині під’їзду, також хаотично припарковані автомобілі мешканців будинку ускладнювали встановлення спецтехніки”, - повідомили рятувальники.

Завдяки діям рятувальників, пожежу вдалось ліквідувати у квартирі, не давши їй поширитися далі.

Загиблих та травмованих на пожежі не було. Причини та обставини події встановлюються.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині спалахнув пасажирський потяг.