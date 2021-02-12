В Хмельницком спасатели пробирались через припаркованные авто к горящей многоэтажке

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты

Фото: km.dsns.gov.ua

В Хмельницком на улице Железняка произошел пожар в квартире на четвертом этаже многоэтажки, на место происшествия прибыли спасатели, которым было сложно доехать через хаотично припаркованные автомобили.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Тушение осложнялось сильным задымлением, как в квартире, так и на лестничной клетке подъезда, также хаотично припаркованные автомобили жильцов дома затрудняли установление спецтехники”, - сообщили спасатели.

Благодаря действиям спасателей, пожар удалось ликвидировать в квартире, не дав ему распространиться дальше.

Погибших и травмированных на пожаре не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области загорелся пассажирский поезд.