На Хмельнитчине горел женский монастырь

Пострадавших от пожара нет

Пострадавших от пожара нет

Фото: monasteries.org.ua

В Полонском районе Хмельницкой области с. Черниевка произошел пожар на территории женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщают спасатели, сообщение о пожаре в одном из зданий женского монастыря поступило 2 января в 15:07. К месту пожара было направлено два отделения работников 17 Государственной пожарно-спасательной части г. Полонное, а также огнеборцев местной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины пгт Понинка.

На время прибытия первых подразделений горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастыря", - рассказали в ГСЧС.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил эксплуатации печного отопления. Пожар локализован в 15:40 и ликвидирован в 15:52. Пострадавших нет.

Напомним, в ГСЧС рассказали, сколько украинцев умерли в новогоднюю ночь в пожарах.