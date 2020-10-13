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13 жовтня 2020, 09:02 2

За 5 тис гривень хабара отримав 5 років: на Хмельниччині засудили інспектора Держпраці

13 жовтня 2020, 09:02 2
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Інспектор перевіряв діяльність фізичної особи-підприємця
Інспектор перевіряв діяльність фізичної особи-підприємця
Фото: з відкритих джерел
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В Хмельницькій області до 5 років позбавлення волі засудили головного державного інспектора Управління Держпраці в області за вимагання та одержання хабара у 2018 році.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

"Встановлено, що посадовець органу контролю своє нереагування на виявлені порушення трудового законодавства "оцінив" у 5 тис грн. У разі невиконання цих вимог, інспектор погрожував фізичній особі-підприємцю, діяльність якого перевіряв, накладенням штрафних санкцій та повідомленням про виявлені порушення трудового законодавства правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у прокуратурі, стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням).

Вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області... засудженому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади чи займатись такою діяльністю строком на 1 рік, з конфіскацією майна”, - додали в прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що ДБР затримало чиновника одного із митних постів "Київ-південно-західний".

суд хабар прокуратура кримінальна справа контроль
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