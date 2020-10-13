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13 октября 2020, 09:02 3

За 5 тыс гривен взятки получил 5 лет: в Хмельницкой области осудили инспектора Гоструда

13 октября 2020, 09:02 3
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Инспектор проверял деятельность физического лица-предпринимателя
Инспектор проверял деятельность физического лица-предпринимателя
Фото: из открытых источников
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В Хмельницкой области к 5 годам лишения свободы приговорили главного государственного инспектора Управления Гоструда в области за вымогательство и получение взятки в 2018 году.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

"Установлено, что чиновник органа контроля свое нереагирование на выявленные нарушения трудового законодательства "оценил" в 5 тыс. грн. В случае невыполнения этих требований, инспектор угрожал физическому лицу-предпринимателю, деятельность которого проверял, наложением штрафных санкций и уведомлением о выявленных нарушениях трудового законодательства правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством).

Приговором Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области... осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные должности или заниматься такой деятельностью сроком на 1 год с конфискацией имущества”, - добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что ГБР задержала чиновника одного из таможенных постов "Киев-юго-западный".

суд взятка прокуратура уголовное дело контроль
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