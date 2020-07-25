На Хмельниччині пожежа спалила 16 гектарів пшеничного поля

Пожежу спричинила несправність в комбайні

Пожежу спричинила несправність в комбайні

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Regionews з посиланням на ДСНС.

Наголошується, що пожежу виявили рятувальники під час патрулювання місць збору врожаю.

На момент прибуття вогонь охопив близько 16 га пшениці, існувала загроза розповсюдження полум'я на всю площу поля, яка становила 300 га. Бійці ДСНС спільно з добровільною пожежною дружиною фермерського господарства приступили до гасіння", - повідомляють рятувальники.

Наголошується, що гасіння пожежі ускладнювалося сильними поривами вітру, а також складністю під'їзду до поля. Згодом пожежу вдалося ліквідувати в тих масштабах, яких він набув на момент прибуття, рятуючи при цьому 284 га пшениці.

Крім іншого, рятувальники змогли встановити причину виникнення пожежі: він виник через несправності рухомих вузлів і деталей комбайну, який збирав урожай. За словами комбайнера, під час збирання врожаю, у нього сталася несправність, через що утворилася іскра з подальшим горінням стерні. Через пориви вітру вогонь швидко перекинувся на пшеницю.

Нагадаємо, раніше на курорті поблизу Запоріжжя загорівся готель.