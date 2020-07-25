На курорті поблизу Запоріжжя загорівся готель
Пожежа могла перекинутись на сусідні будівлі
Пожежа могла перекинутись на сусідні будівлі
У курортному місті Бердянську (Запорізька область) близько 9:30 ранку загорівся міні-готель по вул. Курортної, 82.
Про це повідомляє Regionews з посиланням на місцеві ЗМІ.
Наголошується, що дим від пожежі готелю було видно з усіх мікрорайонів Бердянська. Станом на поточний час, незважаючи на дуже сильне полум'я, рятувальники ДСНС ліквідували загоряння.
Згідно з попередньою інформацією, жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.
Нагадаємо, раніше у Бердянську п'яний чоловік стріляв по дітях, в нього вилучили цілий арсенал зброї, який він привіз із зони проведення операції Об'єднаних сил.
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