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25 липня 2020, 12:44 2

На курорті поблизу Запоріжжя загорівся готель

25 липня 2020, 12:44 2
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Пожежа могла перекинутись на сусідні будівлі
Пожежа могла перекинутись на сусідні будівлі
Фото: subbota.ua
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У курортному місті Бердянську (Запорізька область) близько 9:30 ранку загорівся міні-готель по вул. Курортної, 82.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наголошується, що дим від пожежі готелю було видно з усіх мікрорайонів Бердянська. Станом на поточний час, незважаючи на дуже сильне полум'я, рятувальники ДСНС ліквідували загоряння.

Згідно з попередньою інформацією, жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

Нагадаємо, раніше у Бердянську п'яний чоловік стріляв по дітях, в нього вилучили цілий арсенал зброї, який він привіз із зони проведення операції Об'єднаних сил.

пожежа море ДСНС рятувальники відпочинок
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