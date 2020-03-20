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20 березня 2020, 11:57 8

На Хмельниччині селяни закидали камінням маршрутку через відмову водія везти більше 10 пасажирів

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20 березня 2020, 11:57 8
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У селі Довжок Кам’янець-Подільського району Хмельницької області місцеві жителі закидали камінням маршрутний автобус через відмову водія перевозити одночасно понад 10 пасажирів
Фото: Shutterstock
У селі Довжок Кам’янець-Подільського району Хмельницької області місцеві жителі закидали камінням маршрутний автобус через відмову водія перевозити одночасно понад 10 пасажирів

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Як розповів голова Кам’янець-Подільської РДА Анатолій Бернашевський, подія сталася сьогодні близько 8 ранку.

У автобус сполученням "Довжок-Кам’янець-Подільський" дозволили зайти 10 пасажирам. Інші люди, котрі стояли на зупинці, з цим не погодилися і почали кидати каміння. У результаті побили вікна і пошкодили транспортний засіб.

"Перевізник дотримувався норм постанови Кабміну. Після того, як люди продемонстрували неадекватну реакцію, він прийняв рішення зняти всі автобуси з маршруту і відмовився надалі здійснювати перевезення", - прокоментував Бернашевський. - Дивує також те, що інтервал руху на цьому маршруті становить близько 5 хвилин і про це водій повідомив пасажирів, які залишилися на зупинці", - наголосив посадовець.

Бернашевський заявив, що після інциденту доручив сільському голові і місцевим депутатам обійти помешкання людей і провести роз’яснення з метою унеможливлення подібних ситуацій.

"Якщо ж такі кричущі випадки повторюватимуться, районна влада може припинити рух транспорту", - попередив голова Кам’янець-Подільської РДА.

Нагадаємо, вчора в Одесі люди з ножами і цеглою відстоювали право їхати в тролейбусі.

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