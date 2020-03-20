На Хмельниччині селяни закидали камінням маршрутку через відмову водія везти більше 10 пасажирів
Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
Як розповів голова Кам’янець-Подільської РДА Анатолій Бернашевський, подія сталася сьогодні близько 8 ранку.
У автобус сполученням "Довжок-Кам’янець-Подільський" дозволили зайти 10 пасажирам. Інші люди, котрі стояли на зупинці, з цим не погодилися і почали кидати каміння. У результаті побили вікна і пошкодили транспортний засіб.
"Перевізник дотримувався норм постанови Кабміну. Після того, як люди продемонстрували неадекватну реакцію, він прийняв рішення зняти всі автобуси з маршруту і відмовився надалі здійснювати перевезення", - прокоментував Бернашевський. - Дивує також те, що інтервал руху на цьому маршруті становить близько 5 хвилин і про це водій повідомив пасажирів, які залишилися на зупинці", - наголосив посадовець.
Бернашевський заявив, що після інциденту доручив сільському голові і місцевим депутатам обійти помешкання людей і провести роз’яснення з метою унеможливлення подібних ситуацій.
"Якщо ж такі кричущі випадки повторюватимуться, районна влада може припинити рух транспорту", - попередив голова Кам’янець-Подільської РДА.
Нагадаємо, вчора в Одесі люди з ножами і цеглою відстоювали право їхати в тролейбусі.
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