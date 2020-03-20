В Хмельницкой области крестьяне забросали камнями маршрутку из-за отказа водителя везти более 10 пассажиров

В селе Довжок Каменец-Подольского района Хмельницкой области местные жители забросали камнями маршрутный автобус из-за отказа водителя перевозить одновременно более 10 пассажиров

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В селе Довжок Каменец-Подольского района Хмельницкой области местные жители забросали камнями маршрутный автобус из-за отказа водителя перевозить одновременно более 10 пассажиров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Как рассказал председатель Каменец-Подольской РГА Анатолий Бернашевський, произошло сегодня около 8 утра.

В автобус сообщением "Должок-Каменец-Подольский" позволили зайти 10 пассажирам. Другие люди, которые стояли на остановке, с этим не согласились и начали бросать камни. В результате разбили окна и повредили транспортное средство.

"Перевозчик придерживался норм постановления Кабмина. После того, как люди продемонстрировали неадекватную реакцию, он принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки ", - прокомментировал Бернашевський. - Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель сообщил пассажирам, которые остались на остановке ", - отметил чиновник.

Бернашевський заявил, что после инцидента поручил сельскому голове и местным депутатам обойти помещение людей и провести разъяснения с целью предотвращения подобных ситуаций.

"Если же такие вопиющие случаи будут повторяться, районная власть может прекратить движение транспорта", - предупредил глава Каменец-Подольской РГА.

Напомним, вчера в Одессе люди с ножами и кирпичами отстаивали право ехать в троллейбусе.

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