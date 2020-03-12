В Хмельницкой области ликвидировали нелегальную АЗС

Налоговики говорят, что заправку в Белогорье "сдали" сознательные граждане

Фото: ДФС Хмельницой области

Налоговики говорят, что заправку в Белогорье "сдали" сознательные граждане

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГФС Хмельницкой области.

Во время проведения обыска на территории одного из обществ пгт Белогорье правоохранители обнаружили 3,5 тонны горючего в шести емкостях со счетчиком.

По указанным фактам местной прокуратурой начато досудебное расследование уголовного производства за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по делу.

Напомним, сегодня, 12 марта в Хмельницком "накрыли" склад элитного безакцизного алкоголя.

Также на одной из Хмельницких АЗС менеджер украла талоны на топливо стоимостью 9 млн грн.