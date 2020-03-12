В Хмельницкой области ликвидировали нелегальную АЗС
Налоговики говорят, что заправку в Белогорье "сдали" сознательные граждане
Налоговики говорят, что заправку в Белогорье "сдали" сознательные граждане
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГФС Хмельницкой области.
Во время проведения обыска на территории одного из обществ пгт Белогорье правоохранители обнаружили 3,5 тонны горючего в шести емкостях со счетчиком.
По указанным фактам местной прокуратурой начато досудебное расследование уголовного производства за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по делу.
Напомним, сегодня, 12 марта в Хмельницком "накрыли" склад элитного безакцизного алкоголя.
Также на одной из Хмельницких АЗС менеджер украла талоны на топливо стоимостью 9 млн грн.
В Хмельницкой области "накрыли" склад безакцизного элитного алкоголя
12 марта 2020, 12:41На Волыни расследуют махинации с закупкой сливочного масла в школах
12 марта 2020, 12:04Хмельничанка прикупила себе квартиры и машины за талоны на горючее
11 марта 2020, 16:12
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 марта 2020, 12:57Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
- 16:49 12 марта На востоке Украины погиб разведчик из Одесской области
- 16:45 12 марта В Черниговской области с карт исчезло село
- 16:28 12 марта Полицейские офицеры общин Хмельницкой области получили 43 автомобиля
- 16:23 12 марта Коронавирус: две авиакомпании отменили рейсы из Запорожья
- 16:23 12 марта В столичных автопарках могут появиться 200 автобусов
- 16:21 12 марта Не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса
- 12:57 12 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
Все блоги »
Турбослив Вакарчука. Как Порошенко и Пинчук поделят наследие "Голоса"
12 марта 2020, 15:42
"Царя" напугали криминалом. Почему завтра могут снять главу Ровенского облсовета (ДОКУМЕНТЫ)
12 марта 2020, 14:17
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации