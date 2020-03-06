Хмельницька область - серед лідерів по незаконній вирубці лісу
Хмельниччина потрапила у ТОП-5 областей, які лідирують по кількості незаконно зрубаних дерев
Хмельниччина потрапила у ТОП-5 областей, які лідирують по кількості незаконно зрубаних дерев
Про це заявили у Державній екологічній інспекції, повідомляють RegioNews.
За два місяці нового року браконьєри незаконною вирубкою лісу завдали державі мільйонних збитків. Хмельницька область посіла п’яте місце серед регіонів України з подібними проблемами. Першість в антирейтингу отримала Житомирська область - Олевське лісове господарство зазнало збитків більше, ніж на 7 млн гривень.
Між селами Ставок та Вязовець Білогірського району інспектори виявили 550 зрубаних сосен. Завданий збиток становить 1млн 605 тис 494 гривні.
Як інформували RegioNews раніше, на Рахівщині прокуратура зареєструвала провадження за повідомленням преси про незаконні вирубки у Ясінянському ЛМГ.
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