Хмельницкая область - среди лидеров по незаконной вырубке леса

Хмельницкая область попала в ТОП-5 областей, которые лидируют по количеству незаконно срубленных деревьев

Фото: Нацполиция Украины

Хмельницкая область попала в ТОП-5 областей, которые лидируют по количеству незаконно срубленных деревьев

Об этом заявили в Государственной экологической инспекции, сообщают RegioNews. За два месяца нового года браконьеры незаконной вырубкой леса нанесли государству миллионные убытки. Хмельницкая область заняла пятое место среди регионов Украины с подобными проблемами. Первенство в антирейтинге получила Житомирская область - Олевское лесное хозяйство понесло убытков больше, чем на 7 млн гривен. Между селами Ставок и Вязовец Белогорского района инспекторы обнаружили 550 срубленных сосен. Нанесенный ущерб составляет 1 млн 605 тыс 494 гривны. Как информировали RegioNews ранее, на Раховщине прокуратура зарегистрировала производство по сообщением прессы о незаконных вырубки в Ясинянский ЛМГ.

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