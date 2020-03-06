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06 марта 2020, 17:33 1

Хмельницкая область - среди лидеров по незаконной вырубке леса

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06 марта 2020, 17:33 1
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Хмельницкая область попала в ТОП-5 областей, которые лидируют по количеству незаконно срубленных деревьев
Фото: Нацполиция Украины
Хмельницкая область попала в ТОП-5 областей, которые лидируют по количеству незаконно срубленных деревьев

Об этом заявили в Государственной экологической инспекции, сообщают RegioNews.

За два месяца нового года браконьеры незаконной вырубкой леса нанесли государству миллионные убытки. Хмельницкая область заняла пятое место среди регионов Украины с подобными проблемами. Первенство в антирейтинге получила Житомирская область - Олевское лесное хозяйство понесло убытков больше, чем на 7 млн гривен.

Между селами Ставок и Вязовец Белогорского района инспекторы обнаружили 550 срубленных сосен. Нанесенный ущерб составляет 1 млн 605 тыс 494 гривны.

Как информировали RegioNews ранее, на Раховщине прокуратура зарегистрировала производство по сообщением прессы о незаконных вырубки в Ясинянский ЛМГ.


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