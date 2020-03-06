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06 березня 2020, 11:42

На Закарпатті справу про вирубку лісу відкрили за повідомленням ЗМІ

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06 березня 2020, 11:42
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На Рахівщині прокуратура зареєструвала провадження за повідомленням преси про незаконні вирубки у Ясінянському ЛМГ
На Рахівщині прокуратура зареєструвала провадження за повідомленням преси про незаконні вирубки у Ясінянському ЛМГ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Прокуратуру Закарпатської області.

Рахівським відділом Тячівської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за повідомленням ЗМІ про те, що під виглядом суцільних санітарних вирубок у Ясінянському лісомисливському господарстві вирубують здоровий ліс для комерції.

У публікації стверджується про грубі порушення законодавства про захист лісу у вказаному лісомисливському господарстві. Зокрема, йдеться про вирубку здорових дерев під приводом санітарних рубок, трелювання водотоками, порубку за межами лісосік, пошкодження невідведених у рубку дерев тощо.

Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Рахівського відділення поліції.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть посадовця Карпатського біосферного заповідника. Збитки від масштабної незаконної вирубки дерев у заповіднику оцінили у пів мільйона гривень.


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