В Хмельницкой области миллионные долги по зарплатам

На Хмельнитчине наемным рабочим не заплатили 10,4 млн гривен

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На Хмельнитчине наемным рабочим не заплатили 10,4 млн гривен

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы (по юридическим лицам и обособленным подразделениям юридических лиц с учетом ценза по количеству наемных работников) на 1 февраля 2020 г. составляла 10,4 млн грн.

Своевременно не получили заработную плату 364 работника экономически активных предприятий. Каждому из них не выплачено в среднем по 14 246 грн, что в 1,6 раза больше средней заработной платы за январь 2020 г.

Как писали RegioNews ранее, в Черновцах работникам образования уже второй раз задерживают заработную плату. Как и в январе, на это не хватило государственной субвенции.