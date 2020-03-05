В Хмельницкой области миллионные долги по зарплатам
На Хмельнитчине наемным рабочим не заплатили 10,4 млн гривен
На Хмельнитчине наемным рабочим не заплатили 10,4 млн гривен
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.ua.
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы (по юридическим лицам и обособленным подразделениям юридических лиц с учетом ценза по количеству наемных работников) на 1 февраля 2020 г. составляла 10,4 млн грн.
Своевременно не получили заработную плату 364 работника экономически активных предприятий. Каждому из них не выплачено в среднем по 14 246 грн, что в 1,6 раза больше средней заработной платы за январь 2020 г.
Как писали RegioNews ранее, в Черновцах работникам образования уже второй раз задерживают заработную плату. Как и в январе, на это не хватило государственной субвенции.
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