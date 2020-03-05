13:14  05 марта
Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
13:47  05 марта
В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 17:39 2

В Хмельницкой области миллионные долги по зарплатам

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 17:39 2
Читайте також українською мовою
На Хмельнитчине наемным рабочим не заплатили 10,4 млн гривен
Фото:depositphotos
На Хмельнитчине наемным рабочим не заплатили 10,4 млн гривен

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы (по юридическим лицам и обособленным подразделениям юридических лиц с учетом ценза по количеству наемных работников) на 1 февраля 2020 г. составляла 10,4 млн грн.

Своевременно не получили заработную плату 364 работника экономически активных предприятий. Каждому из них не выплачено в среднем по 14 246 грн, что в 1,6 раза больше средней заработной платы за январь 2020 г.

Как писали RegioNews ранее, в Черновцах работникам образования уже второй раз задерживают заработную плату. Как и в январе, на это не хватило государственной субвенции.


зарплата экономика Хмельницкий Хмельницкая область економіка Хмельницький Хмельницька область
Аваков за год заработал более 1 млн гривен
04 марта 2020, 14:41
В Черновцах учителям уже второй раз в этом году задержали зарплату
02 марта 2020, 14:24
В Черниговской области работникам не выплатили почти 14 млн гривен
28 февраля 2020, 13:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »