Аваков за рік заробив понад 1 млн гривень

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков задекларував понад 1 мільйон гривень зарплати за минулий рік

Фото: twitter/MVS_UA

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков задекларував понад 1 мільйон гривень зарплати за минулий рік

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на декларацію міністра.

Згідно з щорічною декларацією міністра за 2019 рік, в нього також є три квартири (одна з яких 657,9 м.кв), дві земельні ділянки по 1200 м.кв, номер в готелі. Одна з земельних ділянок належить дружині Авакова.

Також голова МВС задекларував 33 творів мистецтва, троє годинників, антикварні вироби, колекційні монети, прикраси та одяг дружини.

Крім того Аваков задекларував 12 акцій в ПАТ ФК "Металіст", зазначивши, що за рік отримав зарплату в розмірі 1 млн 120 тис. 887 гривень.

Нагадаємо, 27 лютого 2020 года Офіс Генерального прокурора скасував конфіденційність даних про доходи прокурорів Офісу, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів.