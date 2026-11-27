Фото: прокуратура Херсонської області

На Херсонщині 43-річній жительці регіону заочно повідомили про підозру у впровадженні освітніх стандартів держави-агресора. Під час окупації вона очолила створену росіянами школу на базі захопленого Олешківського академічного ліцею "Ерудит" та організувала навчання за російськими програмами

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, у липні 2022 року жінка погодилася співпрацювати з окупаційною владою та обійняла посаду так званої директорки "Алешковской школы № 1 Алешкинского муниципального округа", створеної окупантами.

Роботу незаконного навчального закладу вона організувала на базі захопленого майнового комплексу Олешківського академічного ліцею "Ерудит".

У грудні 2022 року підозрювана зареєструвала окупаційну школу у фіскальних органах РФ. Також вона забезпечила перехід закладу на освітні програми та стандарти держави-агресора. Навчання проводили російською мовою.

Крім того, жінка набирала педагогічний і технічний персонал, який погоджувався працювати на окупаційну владу, а також шукала дітей, готових навчатися за російськими освітніми стандартами.

Їй інкримінують впровадження стандартів освіти держави-агресора (ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що до суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої проректорки Херсонської державної морської академії, яку обвинувачують у впровадженні російських освітніх стандартів на тимчасово окупованій території.